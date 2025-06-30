Kumluca'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kumluca Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002'ye kadar koruyucu aile sisteminin tam sağlıklı ve istenen şekilde sürdürülemediğini, 2002'den sonra yapılan düzenlemelerle koruyucu aile sisteminin yaygınlaştığını ve uygulanabilir hale geldiğini söyledi.

Türkiye'de 2002'de 515 çocuk 500 koruyucu ailenin yanındayken bugün bu sayının 9 bin civarında olduğunu belirten Sökmen, "Türkiye'de hal böyleyken Antalya olarak koruyucu aile sıralamasında Türkiye genelinde 8. sıradayız. Bu sayının artmasını ve daha üst sıralara çıkmasını arzuluyoruz." dedi.

Koruyucu ailelerden Feride ve Orhan Özdemir çifti ise bir evlatlarını yıllar önce kaybettiklerini ve uzun yıllar evlat hasreti çektiklerini anlattı.