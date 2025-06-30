Antalya'da geri dönüşüm tesisinde bacaklarını atıkların öğütüldüğü makineye kaptıran işçi yaralandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki makineye bacaklarını kaptıran işçi yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki makineye bacaklarını kaptıran işçi yaralandı.
Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Özbekistan uyruklu Kutratov Mirzovhit (28), dengesini kaybederek atıkların öğütüldüğü makineye bacaklarını kaptırdı.
İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada Mirzovhit, bulunduğu yerden çıkarıldı.
İşçi ve kopan uzuvları, ambulansla hastaneye götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.