Finike'de Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi

Festival ve şenlikler, ilçede çeşitli programlarla devam ediyor. "35. Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri" kapsamın sanatçısı Ceza kent meydanında hayranlarıyla buluştu.

Antalya'da bu yıl 35'inci düzenlenen "Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri"nin ikinci gününde Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.

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