Antalya'da birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy ile birlikte yaşadığı Yılmaz Gündüz arasında gece saatlerinde belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Gündüz tarafından 17 yerinden bıçaklanan Gezersoy, Kepez Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Savunma yapan sanık, diyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 15 Ocak 2024'te birlikte yaşadığı ve 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Gündüz (37), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.