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        Kemer'de ücretsiz yaz kursları başladı

        Kemer Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen yaz kursları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:20
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        Kemer'de ücretsiz yaz kursları başladı
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        Kemer Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince düzenlenen yaz kursları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslar, Kemer Belediyesinin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Sanat Merkezinde veriliyor.

        Sanat merkezinde, keman, gitar, yan flüt, klarnet, trompet, saksafon, temel piyano, org, melodika, modern dans, Türk halk oyunları, konservatuvar ve üniversite müzik bölümlerine hazırlık, tiyatro, çocuk drama, gençlik tiyatro, kick boks, karate kursları yer alıyor.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, merkezde hem çocuklara hem de gençlere kurs verildiğini belirtti.

        Sanatsal faaliyetlere önem vermeye devam ettiklerini bildiren Topaloğlu, "Ücretsiz yaz kurslarından faydalanmak isteyen çocuklarımızı merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi Sorumlusu Şef Furkan Üstündağ da kurslara yoğun talep olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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