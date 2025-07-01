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        Antalya'da 118 suçtan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 118 suçtan arama kaydı ve hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:15
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        Antalya'da 118 suçtan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde 118 suçtan arama kaydı ve hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Merkez Mahallesi'nde çalışma yaptı.

        Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişi, polise başkasına ait nüfus cüzdanını ibraz edince gözaltına alındı.

        Emniyette yapılan incelemede şüphelinin, 118 suçtan arama kaydı ve hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. olduğu tespit edildi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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