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        Antalya'da "Gece Avı" operasyonu kapsamında 20 kişi tutuklandı

        Antalya'da yağma suçuna yönelik "Gece Avı" operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:48
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        Antalya'da "Gece Avı" operasyonu kapsamında 20 kişi tutuklandı
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        Antalya'da yağma suçuna yönelik "Gece Avı" operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş bahanesiyle kendi belirledikleri günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerleri ile internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları kişilerle buluşma sağlayıp kesici, delici ve ateşli silah kullanarak cebir ve şiddet yolu ile mağdur kişilerden zorla para aldığı tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

        "Gece Avı" adı verilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 silah, 2 şarjör, 27 fişek, 2 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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