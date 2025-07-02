Antalya'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı

Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ile 19 ilçesinde 40 farklı branşta, Engelsiz Spor Okullarında ise 12 branşta verilecek eğitimler kapsamında Antalya Spor Salonu'nda açılış töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, törende, sporun gençlerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sporun disiplin ve irade gerektirdiğine dikkati çeken Aksu, "Antalya'da spor altyapısı güçlü şekilde devam ediyor. Yaz kış, 24 saat esasına göre çalışan organizasyonumuz var. Spor, gençlerimizin karakter gelişimi ve bağımlılıklardan uzak durmaları açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çocuklarımızı sosyal medyadan, tabletten, televizyondan uzaklaştırıp sporun içine çekmek istiyoruz." dedi.

Aksu, engelli bireyler için de özel spor etkinlikleri düzenlendiğine değinerek, yaz spor okullarına katılan tüm çocuk ve gençlere başarılar diledi.