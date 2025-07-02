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        Antalya'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı

        Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:09
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        Antalya'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı
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        Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kent merkezi ile 19 ilçesinde 40 farklı branşta, Engelsiz Spor Okullarında ise 12 branşta verilecek eğitimler kapsamında Antalya Spor Salonu'nda açılış töreni düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, törende, sporun gençlerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

        Sporun disiplin ve irade gerektirdiğine dikkati çeken Aksu, "Antalya'da spor altyapısı güçlü şekilde devam ediyor. Yaz kış, 24 saat esasına göre çalışan organizasyonumuz var. Spor, gençlerimizin karakter gelişimi ve bağımlılıklardan uzak durmaları açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çocuklarımızı sosyal medyadan, tabletten, televizyondan uzaklaştırıp sporun içine çekmek istiyoruz." dedi.

        Aksu, engelli bireyler için de özel spor etkinlikleri düzenlendiğine değinerek, yaz spor okullarına katılan tüm çocuk ve gençlere başarılar diledi.

        - "Her çocuğun en az bir spor dalıyla tanışmasını istiyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise çocukların yaz tatilini daha verimli ve sağlıklı geçirmeleri için uzman antrenörler ve gençlik liderleri eşliğinde spor okulları düzenlediklerini kaydetti.

        Her çocuğun en az bir spor dalıyla tanışmasını hedeflediklerini vurgulayan Gürhan, "Gençlik merkezlerimiz ve spor salonlarımızda çocukların spor ve kültürel atölyelerle zamanlarını daha verimli geçirmelerini amaçlıyoruz. Yaz boyunca bizimle olun, sağlıklı gelişin, güçlü bir gençlik olarak okullara başlayın." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, törende 4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu olan Yörem Halk Dansları Kulübü'nün yöresel dans gösterisi ve Seans Dans Kulübü'nün akrobasi gösterisi sunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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