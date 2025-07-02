Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7760 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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