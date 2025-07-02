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        Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'da mobilya üretimi yapılan atölye, çıkan yangında hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:00
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        Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'da mobilya üretimi yapılan atölye, çıkan yangında hasar gördü.

        Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7760 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında atölye ve deposunda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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