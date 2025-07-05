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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:27
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        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu.

        Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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