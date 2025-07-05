GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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