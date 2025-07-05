Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katıldı.
Erkeklerde çeyrek finalde rakiplerini yenen Almanya, Çekya, İspanya ve Macaristan, yarı finale yükseldi.
Kadınlarda ise Fransa, Norveç, Almanya ve İspanya, yarı finalist oldu.
Organizasyon, yarın oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından sona erecek.
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