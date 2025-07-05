Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

Kadınlarda ise Fransa, Norveç, Almanya ve İspanya, yarı finalist oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.