Antalya'da üniversite öğrencisi genç kız, ağabeyi tarafından öldürüldü

Üniversite öğrencisi genç kız, yaz tatilini geçirmek için geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'den ailesinin yaşadığı Manavgat'a gelen Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Nazife A. (18) ile ağabeyi M.A. (27) Şelale Mahallesi 3557 Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

Çıkan arbedede M.A. kız kardeşini bıçakla öldürdü. Kardeşleri ayırmaya çalışan anne A.A'nın da oğlundaki bıçağı almak isterken elinde kesikler oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A, polis merkezine götürüldü.

Nazife A'nın cenazesi olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.