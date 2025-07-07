Antalya'da servis otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otobüs sürücüsü Ü.Ç. ise polis ekibince gözaltına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Demirkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya-Alanya D 400 kara yolunda plakası henüz öğrenilemeyen Ü.Ç. idaresindeki servis otobüsü, Kozağacı yol ayrımı mevkisinde yoldan karşıya geçmeye çalışan Ali Demirkan'a (84) çarptı.

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