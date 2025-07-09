Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Plaj hentbolu: EHF Avrupa Şampiyonası Antalya'da sürüyor

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde, grup maçlarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plaj hentbolu: EHF Avrupa Şampiyonası Antalya'da sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde, grup maçlarıyla devam ediyor.

        A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı. İlk seti 19-14 kazanan ay -yıldızlılar, ikinci seti 28-20 kaybetti. Türkiye, seri atışlardaki 9-4'lük skorla rakibini 2-1 yendi. A Milliler, bu sonuçla grubundan 3. olarak çıktı ve ana grupta mücadele etmeye hak kazandı.

        A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise, B Grubu'ndaki son maçında Fransa'ya 17-10 ve 22-16'lık setlerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla grubunu dördüncü tamamlayan ay-yıldızlılar, teselli grup maçlarına çıkacak.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 32 takım katılıyor. Organizasyon, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü

        Benzer Haberler

        Ölen yavrusu kuyruğuna yapışan kedi kurtarıldı
        Ölen yavrusu kuyruğuna yapışan kedi kurtarıldı
        'Selam söyleyin' deyip fırın çalışanını vurdu
        'Selam söyleyin' deyip fırın çalışanını vurdu
        Çevre için seferber olan Şevki öğretmen öğrencisiyle 10 binden fazla atık p...
        Çevre için seferber olan Şevki öğretmen öğrencisiyle 10 binden fazla atık p...
        "Ev hemodiyalizi" böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırdı
        "Ev hemodiyalizi" böbrek hastalarının hayatını kolaylaştırdı
        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliye adli kontr...
        Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliye adli kontr...
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep