GÜNCELLEME - Manavgat Belediyesine yönelik operasyonda 16 şüpheliye adli kontrol

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarından oluşan 19 kişinin tutuklanmasının ardından, 16 şüpheli daha savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 16 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından, 4'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan tutuklanan zanlıların isimleri ve görevleri de netleşti.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Belediye Başkan Yardımcısı ⁠Sıla Ceyhan Berkaya, aynı zamanda meclis üyesi olan belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Gülsüm Özer, meclis üyeleri Seval Öz Özgenç, Mehmet Çevik, ⁠Mehmet Tosak, Mehmet Burak Çeker ve ⁠Osman Coşar tutuklandı.

Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz, Manavgat Belediye Spor Yöneticisi Hüseyin Cem Gül, Belediye Bağlı İştiraki Toros Et Başkanı Demir Demir, iş insanları ⁠Mehmet Okan Kaya, Mahmut Kenan Sabur, ⁠Mesut Kara, ⁠İlker Günay, müteahhit Mehmet Ali Fansa, otel sahipleri ⁠Kemal Taş ve ⁠Şükrü Ilgın da tutuklananlar arasında yer aldı.

- Olay

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.

Çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürülmüş, ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı zimmetlerine geçirdiği iddia edilmişti.