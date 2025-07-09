Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da polis ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Operasyonda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 32 şüpheli yakalandı, bunlardan 20'si tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 111 şüpheli yakalandı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 22 kişi yakalanırken bunlardan 14 cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda, 6 kilo 156 gram metamfetamin, 3 kilo 197 gram kokain, 2 kilo 183 gram esrar, 1 kilo 7 gram eroin, 984 sentetik ecza, 646 gram skunk, 22 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 2 ateşli silah, 12 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.