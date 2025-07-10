EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 21-14 ve 25-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Milliler, ana gruptaki üçüncü maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında Bulgaristan ile mücadele etti.
İlk seti 30-12 kazanan milliler, ikinci seti 19-18 kaybetse de seri atışlarda rakibine 5-4 üstünlük kurarak karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Milliler, grubundaki ikinci maçında yarın Slovakya ile kozlarını paylaşacak.
Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
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