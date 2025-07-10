EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında Bulgaristan ile mücadele etti.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaştı.

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