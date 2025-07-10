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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:56
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki ikinci maçında Danimarka ile karşılaştı.

        Ay-yıldızlı ekip, 21-14 ve 25-18'lik setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

        Milliler, ana gruptaki üçüncü maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

        A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ilk maçında Bulgaristan ile mücadele etti.

        İlk seti 30-12 kazanan milliler, ikinci seti 19-18 kaybetse de seri atışlarda rakibine 5-4 üstünlük kurarak karşılaşmayı 2-1 kazandı.

        Milliler, grubundaki ikinci maçında yarın Slovakya ile kozlarını paylaşacak.

        Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

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