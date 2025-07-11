Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sahilde hareketsiz bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde bitkin ve hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sahilde hareketsiz bulunan deniz kaplumbağası tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde bitkin ve hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

        Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) yapılan açıklamaya göre, Lara Sahili'nde bitkin ve hareketsiz erkek yeşil deniz kaplumbağasını görenler yetkililere haber verdi.

        Sahile giden Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı teslim aldı. DEKAMER ekipleri de bölgeye ulaşarak, kaplumbağaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

        Kaplumbağa, sağlığına kavuşana kadar DEKAMER'de tutulacak.

        Açıklamada, yeşil deniz kaplumbağalarının, deniz ekosistemlerinin dengesi için kritik türlerden biri olduğu, özellikle deniz çayırlarını biçerek hem su altı habitatlarını düzenlediği hem de birçok canlıya yaşam alanı oluşturduğu belirtildi.

        Öte yandan, yeşil deniz kaplumbağasına isim arandığı, bu konuda öneriler beklendiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı
        Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı
        AGC, Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ile "kardeş kuruluş" protokolü...
        AGC, Kırgız Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ile "kardeş kuruluş" protokolü...
        Özgür Özel Antalya'da
        Özgür Özel Antalya'da
        Kumluca'da aşure dağıtıldı
        Kumluca'da aşure dağıtıldı
        Düğün hazırlığı yapan Engincan, kalp krizinden öldü
        Düğün hazırlığı yapan Engincan, kalp krizinden öldü
        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü
        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü