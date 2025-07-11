Kumluca'da aşure dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet birimi tarafından, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşa aşure ikramı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Özgür Durmaz, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure ikramında, tüm ilçelerde vatandaşa aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan aşurenin yaklaşık iki bin kişilik olduğunu ifade eden Durmaz, "Bugün hem cuma hem de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure ikramı yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun." dedi.