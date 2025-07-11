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        Sosyal medya saldırısı! Eski karısının arkadaşını darp etti!

        İstanbul Kağıthane'de Bülent B. adlı kişi, eski eşi ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın yapan Taner A.'ya saldırdı. Görüntüleri ortaya çıkan feci olayda Bülent B., Taner A.'ya bıçakla saldırırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:16
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        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
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        Kağıthane'de iddiaya göre Bülent B. (34) sokakta karşılaştığı, eski eşi ile birlikte sosyal medyadan canlı yayın yapan Taner A.'ya bıçakla saldırdı.

        DHA'nın haberine göre bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Olay, 8 Temmuz Salı günü yaşandı. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bülent B., eski eşinin sosyal medyadan birlikte canlı yayın yaptığı arkadaşı Taner A. ile sokakta karşılaştı. Bülent B., bıçakla Taner A.'nın üzerine yürüyerek kavga etti.

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        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekiler bu sırada tarafların arasına girmeye çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, Bülent B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        KAVGA ANI KAMERADA

        Öte yandan kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Bülent B.'nin, masada oturan Taner A.'yı gördükten sonra saldırdığı ve çevredekilerin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

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