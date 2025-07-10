Manavgat'ta başkan vekili seçiminde istifa denklemi (2)

BAŞKANYARDIMCISI İTİRAFÇI OLDU

Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanıp, tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, etkin pişmanlıktan yararlanarak ek ifade verdi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın göreve başladıktan sonra yakınlarından ekip oluşturduğunu anlatan Tüter ifadesinde; Kara'nın yeğeni Bulem Şahbaz'ı özel kalem müdürü, baldızı Sıla Ceyhan Berkaya'yı ve okul arkadaşı Gülsüm Özer'i belediye başkan yardımcısı yaptığını belirtti.

'HER BİRİMDE HÜSEYİN CEM GÜL SÖZ SAHİBİ OLDU'

Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü belediye ile ilgisi olmamasına rağmen aktif kişi haline getirdiğini, arkadaşı Demir Demir'i de belediyeye bağlı önemli bir iştirakin başına geçirdiğini belirten Tüter, "Belediyenin her biriminde Hüseyin Cem Gül söz sahibi oldu. Özellikle inşaata başlama ruhsatı, iskan, tadilat ruhsatı ve otel işletme ruhsatı konularında başvuruda bulunan kişiler, ruhsatlar verilmeden önce muhakkak başkanın talimatı ile Hüseyin Cem Gül'e yönlendirilirdi. Hüseyin Cem Gül ile anlaşılmadan ruhsat alınması mümkün değildi" iddiasında bulundu.