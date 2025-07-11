Gece yarısı panik yaşadılar! Apartmana pul biber tahliyesi!
İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. İlçede bir apartmanda haşerelerden kurtulmak için mangalda pul biber yakıldı. Oluşan yoğun duman nedeniyle bina tahliye edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği kaydedildi
Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak için mangalda yakılan pul biber, iki kişinin dumandan etkilenmesine ve apartmanın tahliyesine yol açtı.
AA'da yer alan habere göre ilçede 6 katlı binada oturan Y.K. (41) haşerelere karşı önlem almak amacıyla mangalda pul biber yaktı.
YOĞUN DUMAN BİNAYI SARDI
Oluşan yoğun dumanın apartmanı kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen R.K. (25) ve K.G. (44) sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
*Temsili fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir