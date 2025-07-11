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        Haberler Gündem Güncel Gece yarısı panik yaşadılar! Apartmana pul biber tahliyesi! | Son dakika haberleri

        Gece yarısı panik yaşadılar! Apartmana pul biber tahliyesi!

        İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. İlçede bir apartmanda haşerelerden kurtulmak için mangalda pul biber yakıldı. Oluşan yoğun duman nedeniyle bina tahliye edilirken, 2 kişinin dumandan etkilendiği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:56
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        Apartmana pul biber tahliyesi!
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        Esenyurt'ta haşerelerden kurtulmak için mangalda yakılan pul biber, iki kişinin dumandan etkilenmesine ve apartmanın tahliyesine yol açtı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 6 katlı binada oturan Y.K. (41) haşerelere karşı önlem almak amacıyla mangalda pul biber yaktı.

        YOĞUN DUMAN BİNAYI SARDI

        Oluşan yoğun dumanın apartmanı kaplaması üzerine bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Polis 6 katlı binayı tahliye ederken, dumandan etkilenen R.K. (25) ve K.G. (44) sağlık görevlilerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        *Temsili fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir

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