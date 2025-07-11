Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü

Yanındaki Şenay A. ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Caner S., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Tekerci de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Efe Tekerci'nin cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci’ye (8) çarptı. Kazada Tekerci ve oğlu yaşamını yitirdi.

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