Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için memleketi Antalya'da karşılama töreni düzenlendi.

Orhan Okulu, Döşemealtı ilçesinde ailesi ve güreşseverler tarafından karşılandı.

Sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektiren Orhan Okulu, üstü açık otobüsle kent turu atarak vatandaşları selamladı.

Orhan Okulu, ardından Muratpaşa Belediyesinde kendisi için hazırlanan tören alanına ulaştı.

Kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan Orhan Okulu ve antrenörü Kemal Yılmaz'a çiçek verildi.

Okulu, burada yaptığı konuşmada, altın kemeri Antalya'ya getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı güreşçi, hedefinin 3 yıl üst üste başpehlivan olarak altın kemeri ebedi olarak Antalya’ya getirmek olduğunu kaydetti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da geleneksel sporlara büyük önem verdiklerini belirtti.

Muratpaşa'nın kendi kültürüne, coğrafyasına, insanına kıymet veren bir ilçe olduğunu vurgulayan Uysal, "Geleneksel yağlı güreş takımımız disiplinli bir şekilde 12 ay çalıştı. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.