Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca'da incelemelerde bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve protokol üyeleriyle Kumluca ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Şahin, Kumluca’da ilk olarak Olimpos'ta turizm güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından, Kumluca'da yapımı devam eden ilçe Jandarma binası ve hükümet konağı inşaatlarında incelemelerde bulunan Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Merkez Eski Camide cuma namazı öncesi 15 Temmuz şehitleri adına düzenlenen mevlit programına katılan Şahin, namaz sonrası cami önünde aşure dağıttı.

Vali Şahin ve beraberindekiler, Rhodiapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, bilgi vererek, Rhodiapolis Antik Kenti'nde bu yıl kazı çalışmalarının yeniden başlayacağını söyledi.

Antik kentte geçmiş yıllarda kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldığını ifade eden Demirel, "Rhodiapolis Antik Kenti, Likya şehirleri arasında döneminde adından çokça söz ettiren önemli bir şehir. Kenti öne çıkaran en büyük özellik, kentte yaşamış dünyanın bilinen en hayırsever insanı Opramoastır. Antik kent içinde amfi tiyatro, stoa, hamam, hastane, kütüphane su sarnıçları bulunmaktadır." dedi.