Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca'da incelemelerde bulundu

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve protokol üyeleriyle Kumluca ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca'da incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve protokol üyeleriyle Kumluca ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

        Şahin, Kumluca’da ilk olarak Olimpos'ta turizm güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından, Kumluca'da yapımı devam eden ilçe Jandarma binası ve hükümet konağı inşaatlarında incelemelerde bulunan Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

        Merkez Eski Camide cuma namazı öncesi 15 Temmuz şehitleri adına düzenlenen mevlit programına katılan Şahin, namaz sonrası cami önünde aşure dağıttı.

        Vali Şahin ve beraberindekiler, Rhodiapolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, bilgi vererek, Rhodiapolis Antik Kenti'nde bu yıl kazı çalışmalarının yeniden başlayacağını söyledi.

        Antik kentte geçmiş yıllarda kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldığını ifade eden Demirel, "Rhodiapolis Antik Kenti, Likya şehirleri arasında döneminde adından çokça söz ettiren önemli bir şehir. Kenti öne çıkaran en büyük özellik, kentte yaşamış dünyanın bilinen en hayırsever insanı Opramoastır. Antik kent içinde amfi tiyatro, stoa, hamam, hastane, kütüphane su sarnıçları bulunmaktadır." dedi.

        Vali Hulusi Şahin de Rhodiapolis Antik Kenti'nin doğru bir şekilde kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılması sonucu, çok güzel, ilçeye tarihi açıdan değer kazandıracak önemli bir antik kent olduğunu bildirdi.

        Ziyaretlere, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Boncuk, daire amirleri, parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek

        Benzer Haberler

        Antalya'da Belediye Başkan Vekili Özdemir oldu (2) - Yeniden
        Antalya'da Belediye Başkan Vekili Özdemir oldu (2) - Yeniden
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliğine Büşra Özdemir seçildi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliğine Büşra Özdemir seçildi
        Başpehlivan Okulu'dan vefa örneği
        Başpehlivan Okulu'dan vefa örneği
        Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir oldu
        Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir oldu
        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü (2)
        Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü (2)
        Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aşure ikramında bulundu
        Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri aşure ikramında bulundu