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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da partisinin il başkanlığı ile "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:11 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:11
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        CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da partisinin il başkanlığı ile "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti.

        Kentteki programları kapsamında önce CHP Antalya İl Başkanlığını ziyaret eden Özel'i partililer karşıladı.

        Özel, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından beraberindeki heyetle, Başkan Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti. Burada Böcek'i ziyaret eden Özel, çıkışta gazetecilere açıklama yapmadı.

        Özel'in akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek "Başkanlarımıza Özgürlük Mitingi"ne katılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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