Antalya'da İmam Hatip Lisesi'nden 6 öğrenci LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu

Geçen yıl da okuldan Türkiye birincisi çıktığını dile getiren Kumru, okul başarısının giderek arttığını ifade etti.

Sonuçlardan çok mutlu olduklarını belirten okul müdürü Hakan Kumru, yıl boyunca düzenli ve disiplinli bir çalışma yürüten öğrencilerini kutladı.

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