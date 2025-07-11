EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde çeyrek final maçları oynandı.
Erkeklerde İspanya, Danimarka'yı 2-1; Macaristan, Portekiz'i 2-1; Hırvatistan, Fransa'yı 2-1 ve Almanya da İtalya'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Yarı finalde yarın Macaristan-İspanya ve Almanya-Hırvatistan maçları oynanacak.
Kadınlar çeyrek final maçlarında ise Almanya, Yunanistan'ı 2-0; Hollanda, Danimarka'yı 2-1; Norveç, Macaristan'ı 2-1 ve İspanya da Fransa'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından yarın yarı finalde Almanya ile Norveç, Hollanda ile de İspanya karşı karşıya gelecek.
Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
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