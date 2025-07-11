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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:50 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:13
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde çeyrek final maçları oynandı.

        Erkeklerde İspanya, Danimarka'yı 2-1; Macaristan, Portekiz'i 2-1; Hırvatistan, Fransa'yı 2-1 ve Almanya da İtalya'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

        Yarı finalde yarın Macaristan-İspanya ve Almanya-Hırvatistan maçları oynanacak.

        Kadınlar çeyrek final maçlarında ise Almanya, Yunanistan'ı 2-0; Hollanda, Danimarka'yı 2-1; Norveç, Macaristan'ı 2-1 ve İspanya da Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

        Bu sonuçların ardından yarın yarı finalde Almanya ile Norveç, Hollanda ile de İspanya karşı karşıya gelecek.

        Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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