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        Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:51
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        Antalya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Eminceler Mahallesi'nde seralarda işçi olarak çalışan 29 yaşındaki Ramazan Kaya, arızayı gidermek için elektrik direğine tırmandı.

        Elektrik akımına kapılan Kaya, direkten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İncelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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