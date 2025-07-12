Kadınlar yarı final maçlarında ise İspanya, Hollanda'yı 2-0, Norveç de Almanya'yı 2-0 yendi.

Erkeklerde Almanya, Hırvatistan'ı 2-1, İspanya da Macaristan'ı aynı skorla mağlup ederek finale çıktı.

EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde final eşleşmeleri belli oldu.

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