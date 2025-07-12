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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:36
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası
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        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kadın ve erkeklerde final eşleşmeleri belli oldu.

        Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadın ve erkeklerde yarı final maçları oynandı.

        Erkeklerde Almanya, Hırvatistan'ı 2-1, İspanya da Macaristan'ı aynı skorla mağlup ederek finale çıktı.

        Kadınlar yarı final maçlarında ise İspanya, Hollanda'yı 2-0, Norveç de Almanya'yı 2-0 yendi.

        Şampiyona, erkeklerde Almanya-İspanya, kadınlarda da İspanya-Norveç final maçlarıyla yarın sona erecek.

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