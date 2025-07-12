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        Alanyaspor'da Fidan Aliti'nin sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

        Corendon Alanyaspor'da Kosovalı futbolcu Fidan Aliti'nin sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 23:21 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:21
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        Alanyaspor'da Fidan Aliti'nin sözleşmesi 3 yıl uzatıldı
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        Corendon Alanyaspor'da Kosovalı futbolcu Fidan Aliti'nin sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

        Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

        Açıklamada "Kulübümüz, Kosovalı stoper Fidan Aliti'nin sözleşmesini yenileyerek 2028 yılına kadar uzattı. Fidan Aliti'ye yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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