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        Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

        Muratpaşa Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:17
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        Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı
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        Muratpaşa Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fikret Otyam Sergi Salonu'nda açılan sergide, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde yaşanan olayları yansıtan kareler yer aldı.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirtti.

        Türkiye'nin temel misyonunun milli irade ve ulusal egemenlik olduğunu vurgulayan Uysal, "Türkiye, Ortadoğu coğrafyasında halk iradesiyle şekillenen tek demokrasidir. Bu sadece bizim için değil, dünya için de çok kıymetli kazanımdır. Örneği olmayan bir rejimdir." ifadelerini kullandı.

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