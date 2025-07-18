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        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun sahilinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:22
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        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun sahilinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

        Deniz kaplumbağalarının üreme yerlerinden Sorgun sahilinde yumurtalarından çıkan yavruların denize ulaşma süreçleri başladı.

        Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) görevlilerince kontrol amaçlı açılan 2 yuvadan 10 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

        DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yaptıkları çalışmalarda bölgede 600'ün üzerinde yuva tespit ettiklerini söyledi.

        Akyol, yuvalarından çıkan ilk yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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