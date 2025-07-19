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        Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:08
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        Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Y.U'nun kullandığı 07 AEE 233 plakalı otomobil ile V.A yönetimindeki 07 AHT 003 plakalı motosiklet, Kınık Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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