Kaş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.U'nun kullandığı 07 AEE 233 plakalı otomobil ile V.A yönetimindeki 07 AHT 003 plakalı motosiklet, Kınık Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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