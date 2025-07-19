Çıralılılar, kendi itfaiye istasyonunu kurdu

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde, eskiden köy statüsündeki Çıralı Mahallesi sakinleri, aralarında topladıkları parayla itfaiye aracı alıp, istasyon kurdu. Yangın söndürme eğitimi alan mahallenin gönüllü gençleri, profesyonel ekipler gelene kadar alevlere müdahale ediyor.

Kemer'e bağlı turizm beldesi Çıralı'da yaşayanlar, orman yangınlarına karşı kendi imkanlarıyla itfaiye istasyonu kurdu. Profesyonel itfaiye biriminin bulunmadığı bölgede köylüler aralarında para toplayarak 3 yıl önce 1 itfaiye aracı satın aldı. Gönüllü gençler yangın söndürme eğitimi alırken, kurulan 60 kişilik ekip bugüne kadar büyüme riski taşıyan 55 yangına itfaiye gelmeden müdahale etti. Turizm açısından önemli bir konumda bulunan Çıralı'da, gönüllü ekip yangınlara ortalama 5 dakika içinde müdahale ediyor. 50 yangın tüpü temin eden köy halkı, traktör arkasına bağlanan tankerle aracın ulaşamadığı sarp arazilere de müdahale edebiliyor. 7 gün 24 saat dönüşümlü nöbet tutan ekip, WhatsApp grubu üzerinden anlık organize oluyor.

'İLK MÜDAHALE ÇOK KRİTİK'

Yangın riski taşıyan bir bölgede yaşadıklarını belirten Derya Yavuz, "Yakın zamanda Manavgat'ta çok büyük bir orman yangını çıktı. Aynı günlerde bizim bölgemizde de küçük çaplı yangınlar oldu. O an fark ettik ki, büyük bir yangın çıkarsa buraya araç gelemezdi. Bu düşünceyle aramızda para toplayarak, itfaiye aracı almaya karar verdik. Durumu diğer köylere de anlattık, çok destek gördük. Gelen yardımlarla aracı aldık. Şimdi yangınlara ortalama 5-10 dakika içinde müdahale edebiliyoruz. İlk müdahale çok kritik, çoğu yangın daha büyümeden kontrol altına alınıyor" dedi.

Yavuz, daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 3 tonluk yangın aracını köyde hazır beklettiklerini, ancak ekipmanı kullanacak personel olmadığı için köydeki gençlerin gönüllü olduğunu ifade etti.

'DOĞA OLMAZSA BURADA İNSAN DA TURİZM DE OLMAZ'

Derya Yavuz, kurdukları haberleşme sisteminin nasıl çalıştığını şöyle anlattı:

"Bir WhatsApp grubumuz var. En küçük kıvılcım görüldüğünde hemen paylaşım yapılıyor. Kim yakındaysa olay yerine koşuyor. Hepimiz doğayı çok seviyoruz. Doğa olmazsa burada insan da olmaz, turizm de olmaz. Denizimiz, ormanımız bu güzelliklerini kaybeder. Bu yüzden elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz."