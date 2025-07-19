Antalya'nın havası da denizi de sıcak

Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde sıcaklığın beklendiği kentte, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından saat 11.00 ile 16.00 arasında, başta kronik rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 90 ölçüldü. Rüzgarın saatte 8 kilometre hızla güneydoğu yönünden estiği kentte hissedilen sıcaklık 36 dereceye yükseldi. Sıcak ve nemden bunalanlar, 30 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.