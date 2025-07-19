Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'nın havası da denizi de sıcak

        ANTALYA'da 30 derece ölçülen sıcaklık ile yüzde 90 oranındaki nemden bunalanlar, 30 derece denize girip serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın havası da denizi de sıcak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da 30 derece ölçülen sıcaklık ile yüzde 90 oranındaki nemden bunalanlar, 30 derece denize girip serinlemeye çalıştı.

        Kentte öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 90 ölçüldü. Rüzgarın saatte 8 kilometre hızla güneydoğu yönünden estiği kentte hissedilen sıcaklık 36 dereceye yükseldi. Sıcak ve nemden bunalanlar, 30 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı.

        Nem nedeniyle kenti çevreleyen dağların görülmediği Antalya'da, serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar denize girip, plaj şemsiyesinin gölgesinde vakit geçirdi. Bazıları tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak denizde yüzdü.

        Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde sıcaklığın beklendiği kentte, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından saat 11.00 ile 16.00 arasında, başta kronik rahatsızlığı bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!

        Benzer Haberler

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitime devam edece...
        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitime devam edece...
        Çıralılılar, kendi itfaiye istasyonunu kurdu
        Çıralılılar, kendi itfaiye istasyonunu kurdu
        Evden tahliye edilen dede ile 2 torunu, bütçelerine uygun konut arıyor
        Evden tahliye edilen dede ile 2 torunu, bütçelerine uygun konut arıyor
        Alanya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
        Alanya açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
        Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu
        Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu
        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem