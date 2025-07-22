Alanyaspor, Fatih Aksoy ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoper Fatih Aksoy ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonundan bu yana formamızı giyen futbolcumuz Fatih Aksoy’un sona eren sözleşmesini 2 yıl uzattı. Fatih Aksoy’a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.