Alanya'da bir Rus'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 Rus vatandaşı tutuklandı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde dün ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekibi, Andrey Makarov'u sokakta yaralı halde bulmuş, hastaneye kaldırılan Makarov, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Jandarmanın yaptığı çalışmada kavgaya karışan Rus vatandaşı K.C. ve N.K. gözaltına alınmıştı.

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