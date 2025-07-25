Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya-Alanya Otoyolu temel atma töreninde konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu stratejik bir adım olacaktır. Yoğun turizm dönemlerinde saatlerce uzayabilen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte dakikalara düşecek. Bu sadece zaman açısından bir kolaylık değil aynı anda konfor, güvenlik ve sürdürülebilirlik yönünden de önemli bir kazanç sağlayacaktır." dedi.

Ersoy, Manavgat ilçesinde düzenlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı Antalya-Alanya Otoyolu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, otoyolun Türkiye'nin parlak geleceğine yönelik imza projesi olduğunu belirtti.

Otoyolun temelini atarken şehir içindeki trafiğin rahatlatılması için kritik yere sahip kavşakları da hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Ersoy, Antalya'nın sadece bir turizm kenti olmadığını, kültürel mirası, ekonomik dinamizmi, küresel vizyonuyla Türkiye'nin çok yönlü potansiyelini yansıtan önemli merkezlerinden olduğunu kaydetti.

Hayata geçirilen her yatırımın yalnızca yolları değil hizmeti, üretimi ve kalkınmayı da birbirine bağladığını dile getiren Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bugün temelini attığımız ve hizmete sunduğumuz yeni ulaşım yatırımları, bu bütüncül kalkınma vizyonunun somut bir yansımasıdır. Antalya'nın yaz aylarında artan nüfusu ve yoğun ziyaretçi akışı düşünüldüğünde, kara yolu altyapısında yapılan her iyileştirme hem şehir içi yaşam kalitesine hem de turizm başta olmak üzere pek çok sektöre doğrudan katkı sağlıyor." diye konuştu.

Ersoy, projelerin Antalya'daki yaşamın her alanında konfor, güvenlik ve süreklilik hedefiyle hayata geçirildiğini belirtti. Ulaşım altyapısının turizmin omurgasını oluşturduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi: "Bu çerçevede, turizm sezonu öncesinde kapasitesi artırılarak yeni terminal binalarıyla hizmete açılan Antalya Havalimanı, yatırım odaklı planlamanın güçlü bir örneğini oluşturuyor. Bakanlığımızın güçlü gayretleriyle, şimdi kara yolu ulaşımında da aynı hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu stratejik bir adım olacaktır. Yoğun turizm dönemlerinde saatlerce uzayabilen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte dakikalara düşecek. Bu sadece zaman açısından bir kolaylık değil aynı anda konfor, güvenlik ve sürdürülebilirlik yönünden de önemli bir kazanç sağlayacaktır." - "233 Mavi Bayraklı plajıyla Antalya, Türkiye'nin lideri konumunda" Türkiye'nin 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçiyle dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldiği bilgisini veren Ersoy, bu başarının kalbinde kuşkusuz Antalya'nın yer aldığını vurguladı.

Antalya'nın geçen yıl 17,2 milyon yabancı misafiri ağırladığını hatırlatarak, bu yılın ilk yarısı itibarıyla da 7,5 milyon ziyaretçiyle güçlü performansını sürdürdüğüne işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece 19 Temmuz'da, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 102 bin yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı günlük verisi olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda, geçtiğimiz yılın ağustos ayında kaydedilen, tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısı olan 102 bin 755'e de oldukça yakın bir rakamdır. Bu tablo, Antalya'nın uluslararası cazibesini, güçlü turizm altyapısını ve sektörün kararlı iş birliğini açıkça ortaya koyuyor. Şehrimiz, sadece ziyaretçi sayısıyla değil çevreye duyarlılığı ve sürdürülebilir turizm yaklaşımıyla da ön plana çıkıyor. 233 Mavi Bayraklı plajıyla Antalya, Türkiye'nin lideri konumunda. Ülkemiz ise toplam 577 plajla dünya genelinde ilk üçte yer alıyor."

- "Altyapı yatırımlarına ağırlık verdik" Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında 30'a yakın arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması yürüttüklerini ifade etti. Sürdürülebilirlik çerçevesinde altyapı yatırımlarına da ağırlık verdiklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti: "Her ne kadar yerel yönetimlerin görevi olsa da 2021 yılında Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi'nin yanı sıra 2024 yılında da Kemer-Çamyuva Atık Su Arıtma tesisiyle bölgenin 50 yıllık atık su problemine çare getirmiştik. Öte yandan Kemer Idyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni kurma çalışmalarını başlattık. Bu girişim, Türkiye'nin su altı arkeolojisindeki birikimini uluslararası ölçekte kalıcı biçimde görünür kılmak anlamına geliyor. 2025 yılının ilk yarısında, Antalya'daki bakanlığımıza bağlı noktalarda 1,3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık. Kültür, gastronomi, spor, sanat, doğa gibi her alanı içeren zengin bir turizm anlayışıyla hareket ediyoruz. Kasımda üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Antalya Kültür Yolu Festivali de bu yaklaşımın en canlı örneklerinden biri olacak."