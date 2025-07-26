GÜNCELLEME - Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altında, Gazipaşa'daki müdahale sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı, Gazipaşa'da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

- Alanya'da yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti.