Antalya'da oyuncak tabancayla soygun yapmaya çalışan kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde oyuncak silahla soyguna teşebbüs edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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