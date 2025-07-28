Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

İncelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede, bir erkeğe ait olan cesedin vücut ve baş bölgesinde derin yaralar bulunduğu tespit edildi.

Konyaaltı Sahili'ndeki tatilciler, kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek, durumu plajda görevli cankurtaranlara bildirdi.

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