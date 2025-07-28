Dün gece falezlerden düşme ihbarının yapıldığı bölgede cesedi bulundu

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili’nde denizde, Ali Aydın’ın (53) cansız bedeni bulundu. Aydın’ın, dün akşam falezlerden düşme ihbarı üzerine arama yapılan ancak bulunamayan kişi olduğu üzerinde duruluyor.

Konyaaltı Sahili'nde saat 14.00 sıralarında denizde yüzüstü duran kişiyi fark eden Yusuf Pekyeğen, yüzerek yanına gitti. Pekyeğen, başında yarık ve vücudunda çizikler olan kişiyi cankurtaranların yardımıyla sahile çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Bu sırada cesedin bulunduğu alan, plaj şemsiyesiyle kapatıldı. Gelen sağlık ekibi, üzerinden Ali Aydın adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Aydın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

'ÖNCE GÜNEŞLENDİĞİNİ SANDIM'

Olay anını anlatan Yusuf Pekyeğen, "Burada denize girecektim. Suyun üstünde biri duruyordu. Ben güneşlendiğini sandım önce. Biraz bakınca cansız olduğunu gördüm. Çıkarmaya çalıştım, gücüm yetmediği için cankurtaran arkadaşlardan yardım istedim. Cansız beden baya şişmişti. Korktuk biraz" dedi.