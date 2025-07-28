Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A. ile kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.