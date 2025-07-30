Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Vali Şahin'i ziyaret etti

Vali Şahin, ziyarette, gösterdiği mücadele sonucu altın kemeri Antalya'ya kazandıran Okulu'yu üstün başarısından dolayı tebrik etti.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Başantrenör Kemal Yılmaz ve Antrenör Salih Şentürk de katıldı.

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