GÜNCELLEME - Antalya'da gölde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Botlarla ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedeni bulundu.

Kıyıda yürüdüğü sırada düşen terliğini almak için göle giren genç, bir müddet sonra yaklaşık 5 metre derinliğindeki suda kayboldu.

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