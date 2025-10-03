Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Van de Streek, Hasan Yakub İlçin (Dk. 27 Ceesay), Safuri, Storm, Boli
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Buljubasic, Emrecan Bulut, Jurecka
Goller: Dk. 4 Rak Sakyi, Dk. 9 Jurecka (Çaykur Rizespor), Dk. 13 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 21 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)
