Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 68 Cvancara), Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 81 Doğukan Sinik), Van de Streek, Hasan Yakub İlçin (Dk. 27 Ceesay), Safuri (Dk. 68 Ballet), Storm (Dk. 68 Abdülkadir Ömür), Boli
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer (Dk. 89 Taylan Antalyalı), Papanikolaou (Dk. 77 Mithat Pala), Laçi, Rak Sakyi (Dk. 77 Zeqiri), Buljubasic, Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Jurecka (Dk. 77 Sowe)
Goller: Dk. 4 ve 48 Rak Sakyi, Dk. 9 Jurecka, Dk. 86 Zeqiri, Dk. 90+1 Mihaila (Çaykur Rizespor), Dk. 13 Soner Dikmen, Dk. 89 Cvancara (Hesap.com Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Samet Akaydın, Dk. 69 Jurecka, Dk. 71 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90 Zeqiri (Çaykur Rizespor)
ANTALYA
