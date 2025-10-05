Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, plastik şişeleri topladı:

        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak çok sayıda plastik şişe topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:09 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:09
        Antalya'da dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, plastik şişeleri topladı:
        Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparak çok sayıda plastik şişe topladı.

        Gökoğlu, AA muhabirine, her hafta rutin olarak Konyaaltı Sahili'nde dalış yaptıklarını ve deniz dibindeki kirliliği gözlemlediklerini söyledi.

        Dalışlarda deniz dibi temizliği de yaptıklarını dile getiren Gökoğlu, "Her zamanki daldığımız noktada yeni bir dalış gerçekleştirdik. Dalış sırasında çok sayıda plastik pet şişe gördük. Her dalışımızda bu çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Şişelerin çoğunun balık tutmak isteyen kişiler tarafından atıldığını fark ettik çünkü yanları açılmıştı. İçlerine ekmek koyup denize geri atıyorlar. Bu da denizde ciddi plastik kirliliği oluşturuyor." diye konuştu.

        Denizlere atılan pet şişelerin zamanla parçalanarak mikroplastiğe dönüştüğünü ifade eden Gökoğlu, bu parçacıkların deniz canlıları tarafından yutulduğunu ve besin zincirine karıştığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

