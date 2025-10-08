Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oyun çalışmasının ardından turnuva maçlarıyla tamamlandı.
