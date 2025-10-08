Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:43
        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oyun çalışmasının ardından turnuva maçlarıyla tamamlandı.

